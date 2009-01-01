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منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟

الثلاثاء 23 مارس 2021 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
منيرة القصير في ذمة الله .. من هي ؟



الرياض / سما

تصدر هاشتاق منيرة القصير في ذمة الله، قائمة الأعلى تداولا عبر تويتر في المملكة العربية السعودية بعد أن نعاها العشرات من الحسابات الموثقة على المنصة الاجتماعية.

وقالت إحدى المغردات: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله عمتي منيرة محمد القصيّر اللهم ثبتها عند السؤال وإجعل قبرها روضة من رياض الجنة .. اللهم أجبر مصابنا واربط على قلوبنا وقلب امها وابنائها.

وارتفع الهاشتاق إلى الترند من أهالي المرحومة منيرة القصير للدعاء لها، إذ شارك مئات الآلاف من المغردين في هذه الحملة التي أصبحت في صدارة تويتر خلال مدة زمنية قصيرة.

وكتب حساب صدقة لجدتي: اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها يا أرحم الراحمين واجعلها من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

وكتب حساب الجوهرة حفظها الله ورعاها: أسأل الله لها الثبات عند السؤال وأسأله تعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى في الجنة. جبر الله مصابنا.

#منيرة القصير في ذمة الله #منيرة القصير #وفاة منيرة القصير #السعودية

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