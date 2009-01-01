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60.9% نسبة التصويت في انتخابات "الكنيست" وهي الأدنى منذ 2009

الثلاثاء 23 مارس 2021 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
60.9% نسبة التصويت في انتخابات "الكنيست" وهي الأدنى منذ 2009



القدس المحتلة / سما /

وصلت نسبة التصويت العامّة لانتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الـ24، إلى 60.9% حتّى الساعة الثامنة، من مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقا لموقع "عرب 48" فإن هذه النسبة هي أقل بـ4.7% عن الانتخابات الأخيرة، وهي الأدنى منذ عام 2009، في حين وصل عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم إلى 4 مليون و8 آلاف و422 ناخبا حتّى الساعة ذاتها، بينما أشارت تقديرات إلى وصول نسبة التصويت في البلدات العربيّة داخل أراضي العام 48 إلى 41%، حتّى الساعة الثامنة.

وصباح اليوم، فتحت صناديق الاقتراع في 144 بلدة عربية، وسط تقييدات على فتح الصناديق وعملية التصويت والتواجد بتخوم صناديق الاقتراع بسبب جائحة كورونا.

#نسبة التصويت #انتخابات الكنيست #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

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