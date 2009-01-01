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نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد

الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج انتخابات الكنيست الـ24: نتنياهو تجاوز عتبة الـ61 مقعدا.. والمشتركة 8 - 9 مقاعد



القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ24، تصدر حزب الليكود وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست)، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 8 - 9 مقعدًا.

نتائج العينات التلفزيونية الإسرائيلية:

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يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج الأولية عبر استطلاع العينات الانتخابية ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو سيتمكن من تشكيل حكومة، حيث تجاوز معسكره حاجز الـ61 مقعدا بمشاركة "يمينا" بمشاركة "يمينا" برئاسة، نفتالي بينيت.

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:

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