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الاحتلال يمنع المقدسية "الحلواني" من دخول المسجد الإبراهيمي

الثلاثاء 23 مارس 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع المقدسية "الحلواني" من دخول المسجد الإبراهيمي



القدس المحتلة / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، من دخول المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

 وأوضحت الحلواني، أن الاحتلال منعها من دخول المسجد الإبراهيمي، بحجة أنها ممنوعة من دخول الأماكن المقدسة.

وقالت "توجهت اليوم إلى الخليل، قاصدة الصلاة في المسجد الإبراهيمي، وعند نقطة التفتيش بعد فحص بطاقتي الشخصية، أبلغوني أنني ممنوعة من دخول الأماكن المقدسة كلها".

وأكدت المرابطة المقدسية، أن الاحتلال وقراراته إلى زوال، مضيفة: "عندما أتلقى قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، أكون واثقة ومتأكدة، أنه كما تنتهي هذه القرارات يوماً ما، سينتهي الاحتلال".

وعن رسالتها بعد هذا المنع، قالت: "رسالتي لكل الفلسطينيين وكل شخص، يستطيع الوصول إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي، ألا يتركوهما للمشروع الصهيوني".

وأشارت إلى أن الاحتلال، يعتبر الإبراهيمي نموذجًا مصغرًا لما يريده في المسجد الأقصى من تقسيمات زمانية ومكانية، وإبعادات وتفريغ، وبالنهاية الاستيلاء عليه.

وأكدت أن هذا المنع والإبعاد عن الأقصى، لن يؤثر على عزيمتها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية
 

#قوات الاحتلال #هنادي الحلواني #المسجد الإبراهيمي

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