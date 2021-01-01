الاعلامي الحكومي بغزة يتحدث عن الاجراءات الجديدة لمواجهة تطور الحالة الوبائية: خياراتنا مفتوحة!

غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" واحدة في كافة أنحاء العالم، وموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشار في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إلى أن إجراءات مواجهة "كورونا" في قطاع غزة تأتي ضمن سياسة التدرج وفق مؤشر الحالة الوبائية، منوهًا إلى أنه ما أعلن اليوم من إجراءات تتناسب مع الحالة الحالية وفق تقدير الموقف من قبل اللجنة العليا لمواجهة الجائحة.

وأكد على أن الخيارات مفتوحة لمواجهة تطور الحالة الوبائية، موضحًا أن الإجراءات السابقة والتدرج في مواجهة الجائحة أثبتت نجاحها في إدارة الأزمة.

وشدد على أن المنظومة الصحية في غزة أثبتت رغم قلة الإمكانات نجاحها في التعامل مع ظروف الجائحة على خلاف العديد من الدول.