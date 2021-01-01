حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله من أسماء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مرشحة ضمن قائمة الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

وأكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، أن الأسماء المعتمدة في أطر الحركة ستكون ضمن القائمة الرسمية والتي سيتم تسليمها للجنة الانتخابات.

كما أكدت أن التسريبات ونشر الشائعات ستفشل في خلق البلبلة والتشويش، فكل أبناء حماس يقفون خلف قيادتهم في اختيارها الذي يسير وفق معايير دقيقة.

ودعت الحركة، وسائل الإعلام كافة، ونشطاء شبكات التواصل لمراعاة الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها المعروفة، وتجنب الوقوع في نقل الشائعات التي يقف خلفها جهات تهدف إلى التشويش على مسار الانتخابات.