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بعثة منتخب الوطني تصل السعودية استعدادا لملاقاة منتخبها ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

الثلاثاء 23 مارس 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة منتخب الوطني تصل السعودية استعدادا لملاقاة منتخبها ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة



رام الله / سما /

 وصلت إلى العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة المنتخب السعودي في الثلاثين من الشهر الجاري.

ويخوض منتخبنا الوطني لقاء هاما أمام الأخضر السعودي يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وأمم آسيا الصين 2023.

وتضم بعثة المنتخب جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لهذا اللقاء المصيري، بانتظار النجم عدي الدباغ الذي يحترف في صفوف نادي العربي الكويت، ولعل أبرز الغائبين نجم نادي بيراميدز المصري محمود وادي الذي تعرض للإصابة قبل أسبوعين مع فريقه خلال مواجهة فريقه نكاتا الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ويحتل منتخبنا المركز الخامس والأخير في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، أما المنتخب السعودي فيحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن منتخب أوزباكستان المتصدر، وهو يملك مباراة مؤجلة.

#المنتخب الفلسطيني #فلسطين #السعودية #بعثة المنتخب الوطني

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