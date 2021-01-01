الكيلة: نسعى لتطعيم 60-70% من المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية ضد "كورونا"

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، إن حملة التطعيم المجتمعية تهدف لتطعيم نحو (٦٠٪-٧٠٪) من عدد المواطنين، من أجل الوصول للمناعة المجتمعية ضد فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء يوم الثلاثاء، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، بحضور القنصل البريطاني العام فيليب هول، عبر الفيديو كونفرنس. للحديث عن حملة التطعيم المجتمعية ضد فيروس "كورونا"، التي انطلقت قبل يومين.

واستعرضت الكيلة الحالة الوبائية في فلسطين منذ بدء الجائحة، وكافة الخطوات التي اتخذت للسيطرة عليها والحد من انتشار الفايروس، من حيث الإجراءات الوقائية، وفتح العديد من مراكز وأقسام علاج كوفيد- ١٩، وزيادة عدد الفحوصات اليومية، وزيادة عدد الكادر العامل في القطاع الصحي.

وناقشت ملف التطعيم، حيث بدأت الأحد الماضي حملة التطعيم المجتمعية، بعد وصول ٦١٤٤٠ جرعة من لقاح كوفيد-١٩، عبر مبادرة كوفاكس العالمية، مستعرضة خطة التطعيم المجتمعية المكونة من ٤ مراحل، والجهود الحثيثة المبذولة للحصول على اللقاح.

وقالت ”لدينا عقود مع عدد من الشركات المصنعة للقاح، ونبذل أقصى جهد للحصول على كميات كافية منه في أقرب وقت"، مطالبة المملكة المتحدة بضرورة دعم فلسطين من أجل الحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن، وضرورة توزيعه بشكل عادل بين جميع الدول.

كما عبرت الوزيرة عن شكرها للمملكة المتحدة على جهودها في دعم فلسطين للتصدي لجائحة كورونا.

ومن جانبه، أشاد جيمز كليفري، بجهود دولة فلسطين في مواجهة الجائحة وسعيها لتوفير اللقاح لتطعيم مواطنيها بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا على دعم بلاده لجهود فلسطين في توفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وأحقية وصول اللقاحات للجميع بشكل عادل.