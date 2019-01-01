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شاهد: لحظة هروب نتنياهو من إحدى قاعات بئر السبع بعد سقوط صاروخ غزة

الثلاثاء 23 مارس 2021 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة هروب نتنياهو من إحدى قاعات بئر السبع بعد سقوط صاروخ غزة



القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر اعلامية اسرائيلية متطابقة، مساء اليوم الثلاثاء، أن اطلاق القذيفة الصاروخية من غزة باتجاه الغلاف، جاء تزامناً مع زيارة نتنياهو لبئر السبع.

 ونوهت المصادر الاسرائيلية الى أن حراس الأمن أخرجوا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إحدى القاعات في مدينة بئر السبع مساء اليوم الثلاثاء بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة في المستوطنة.

في السياق قالت  جيلي كوهين مراسلة قناة كان الاسرائيلية: "إن اطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه بئر السبع جاء بعد أن زار نتنياهو المدينة وكان يبث لايف، يذكرني الأمر بحادثة أسدود عام 2019" .

#غزة #بنيامين نتنياهو #سقوط صواريخ #بئر السبع #الانتخابات الاسرائيلية

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