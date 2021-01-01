شؤون المرأة والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية تعزيز منظور النوع الاجتماعي

رام الله / سما /

وقعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل العام جوزيبه فيديلي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في فلسطين.

وأكدت حمد عقب توقيع الاتفاقية، على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية لقضايا النوع الإجتماعي، وهذه الإتفاقية خطوة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأشارت إلى أنه وبموجب هذه الإتفاقية سيتم تضمين النوع الإجتماعي في خطط وبرامج وموازنات المؤسسات، وتعزيز قدرات الكوادر بأدوات لرصد وتحليل مؤشرات النوع الإجتماعي الكمية والنوعية، بما يضمن بأن خطة العناقيد التي تبنتها الحكومة.

وأفادت بأن وزارة شؤون المرأة ستنفذ في المرحلة الأولى تحليلاً معمقاً لعنقود الزراعة، لرسم سياسات وتنفيذ تدخلات مناسبة، ثم مشاركة نتائج التجربة على العناقيد الإقتصادية الأخرى، بحيث تؤدي إلى تمكين المرأة إقتصادياً.

ومن جانبه، أعرب القنصل فيديلي عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية، والتي تعتبر إستمراراً للدعم والمساعدة المقدم من قبل الحكومة الايطالية لقضايا المرأة في فلسطين.