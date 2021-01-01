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داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

الثلاثاء 23 مارس 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع



غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض اجراءات جديدة لمواجهة فيروس كوروما في القطاع

وقال الوزارة في بيان لها، إنه وفي إطار تقييم الحالة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، ومع ازدياد أعداد الإصابات؛ تقرر اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولاً: فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 مارس 2021. 

ثانياً: منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه. 

ثالثاً: اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات. 

رابعاً: منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات. 

خامساً: تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

سادساً: العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة. 

سابعاً: نهيب بالمواطنين الكرام لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.

#غزة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #الاجراءات الاحترازية #كورونا في غزة

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