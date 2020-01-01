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نتنياهو: نحن بحاجة لمقعدين "إضافيين" للفوز بالانتخابات وتشكيل حكومة يمينية قوية

الثلاثاء 23 مارس 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نحن بحاجة لمقعدين "إضافيين" للفوز بالانتخابات وتشكيل حكومة يمينية قوية



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء)، إنه بحاجة لمقعدين "إضافيين" فقط والفوز بالانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة يمينية قوية.

وبدأ الإسرائيليون في الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في رابع انتخابات برلمانية خلال عامين، وسط جمود سياسي مستمر في البلاد.

وأجرى نتنياهو جولة في مدينة يام بات بالقرب من مدينة تل أبيب الساحلية ودعا الجمهور الإسرائيلي عبر مكبر الصوت من سيارته للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وقال نتنياهو "أرى إقبالا ضعيفا، يتوجب على الليكوديين الذهاب إلى صناديق الاقتراع الآن، مع العائلة والأصدقاء".

وأضاف الأطول حكما في تاريخ إسرائيل "بقي لنا مقعدان آخران ونفوز ونشكل حكومة يمينية قوية".

وتعهد نتنياهو في حال فوزه بالانتخابات وتشكيل حكومة بتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى مكة المكرمة للمواطنين العرب المسلمين في إسرائيل قائلا "لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين، سنسير طيرانا مباشرا من إسرائيل إلى مكة"، مضيفا "الحلم سيتحقق".

وتساءل حزب الليكود في تغريدة عبر تويتر "ماذا يحدث في معاقل الليكود، لماذا التصويت منخفض؟، اخرجوا وصوتوا الآن وإلا سنحصل على حكومة برئاسة يائير لابيد (زعيم حزب يوجد مستقبل) أو حكومة تناوب".

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في بيان، إن نسبة التصويت لانتخابات الكنيست حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت إسرائيل بلغت 34.6 في المائة بانخفاض 3.5 في المائة عن الانتخابات الأخيرة.

وتخوض إسرائيل انتخابات برلمانية للمرة الرابعة في غضون عامين، بعد فشل الائتلاف الحاكم في تمرير ميزانية الدولة لعام 2020 وسط خلاف بين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.

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