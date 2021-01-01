"الصحة": المواد الخاصة بفحص الطفرات الجديدة لم تصل قطاع غزة بعد

غزة /سما/

قال عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة، بغزة، إن المنحنى الوبائي بالقطاع آخذ في الارتفاع؛ نتيجة التراخي من فئة من أبناء شعبنا.



وأضاف في تصريحات صحفية، بأن القطاع دخل في الموجة الثانية من الوباء، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعا تدريجيا في أعداد الإصابات الجديدة والتي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات والحالات الخطيرة والحرجة.



وشدد مشتهى على أن المواد الخاصة بفحص الطفرات الجديدة لم تصل قطاع غزة بعد.



وقال: إن خلية الأزمة الخاصة بجائحة (كورونا) تراقب وتجتمع في كل لحظة من أجل تدارس الأمر ومتابعة كل جديد، و"بالتالي إصدار قرارات إن كان هناك بخصوص الإغلاق أو أي أمور تستوجب سبل الوقاية وخفض هذا العدد المُسجل من الإصابات كالإجراءات التي كانت سابقاً".