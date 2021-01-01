  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هولندا: يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على القيام بعملها دون تدخل خارجي

الثلاثاء 23 مارس 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا: يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على القيام بعملها دون تدخل خارجي



امستردام /سما/

طالبت هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، بوقف التدخلات والمعيقات الخارجية بعمل المحكمة وصلاحياتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهولندية قوله "لقد أثرنا الأمر مع السفارة الإسرائيلية  في لاهاي وأبلغناهم أن هولندا،  كدولة مضيفة،  تستثمر بشدة في حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على القيام بعملها دون تدخل خارجي". 

بدورها قالت رئيسة البعثة الفلسطينية في هولندا ومندوبة فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية السفيرة روان سليمان: "لن نتعرض للترهيب لأننا نسعى لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في فلسطين".

ودعت سليمان الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى "دعم نزاهة واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ضوء التهديدات التي لا تزال تواجهها المحكمة والأطراف التي تعمل معها".

#هولندا #المحكمة الجنائية الدولية #الجرائم الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

قائمة بالأسعار .. الاتصالات تعلن خفض خط النفاذ للإنترنت اعتبارا من مطلع ابريل

اسعار العملات مقابل الشيكل

تعرف على نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية و الأحزاب المشاركة وفرص فوزها

بمناسبة عيد الأم.. شاهد: الملكة رانيا تنشر صورا قديمة لها مع أولادها وهم صغار

دحلان ولغة الخطاب السياسي: الواقعية.. التجاهل.. الثقة..د. أحمد يوسف

فضيحة في أستراليا مع نشر أشرطة فيديو تظهر أعمالا جنسية في البرلمان

الأخبار الرئيسية

بيبي

إسرائيل في الجولة الرابعة.. أمام كاذبين محظوظين وكتلة مناوئة مترنحة و"بطل مأساوي"

أول تعليق من حماس على الانتخابات الاسرائيلية: المنافسة بين المتطرفين والأشد تطرفاً

الصحة تكشف سبب استخدامها لقاح "أسترازينيكا" في التطعيم ضد كورونا

20 حالة وفاة و2259 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

6

بالصور : نتنياهو يدلى بصوته فى انتخابات "الكنيست" الـ 24

اعلان سما رسائل