هولندا: يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على القيام بعملها دون تدخل خارجي

امستردام /سما/

طالبت هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، بوقف التدخلات والمعيقات الخارجية بعمل المحكمة وصلاحياتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهولندية قوله "لقد أثرنا الأمر مع السفارة الإسرائيلية في لاهاي وأبلغناهم أن هولندا، كدولة مضيفة، تستثمر بشدة في حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على القيام بعملها دون تدخل خارجي".

بدورها قالت رئيسة البعثة الفلسطينية في هولندا ومندوبة فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية السفيرة روان سليمان: "لن نتعرض للترهيب لأننا نسعى لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في فلسطين".

ودعت سليمان الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى "دعم نزاهة واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ضوء التهديدات التي لا تزال تواجهها المحكمة والأطراف التي تعمل معها".