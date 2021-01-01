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القاهرة: فلسطين تحصد ميداليات ملونة بالبطولة العربية للقوة البدنية

الثلاثاء 23 مارس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: فلسطين تحصد ميداليات ملونة بالبطولة العربية للقوة البدنية



القاهرة /سما/

حصد منتخب فلسطين للقوة البدنية، عددا من الميداليات الملونة في البطولة العربية في اللعبة في نسختها الثانية والتي تقام في مصر.

وشاركت بعثة المنتخب الفلسطيني للقوة البدنية، بوفد مكون من خمسة لاعبين إلى جانب 9 دول عربية وهي: العراق، اليمن، لبنان، الكويت، الأردن، المغرب، الجزائر، الامارات، والدولة المنظمة مصر، وتستمر البطولة حتى يوم غد الأربعاء.

وحصد البطل عدلي العصار 5 ميداليات ذهبية في القوة البدنية ديدليفت، وبنش وسكوات وبطولات الفرعية بنش وديدليفت، والبطل محمد أبو فنونة ميداليتين ذهبيتين في القوة البدنية ديدليفت وبنش.

كما حصل البطلان عدلي العصار ومحمد أبو فنونة على ميداليتين فضيتين، وزياد بكر، محمد دغمش على ميداليتين برونزيتين.

#منتخب فلسطين للقوة البدنية

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