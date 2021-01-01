  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بداية نابلس" تُصدر حكمًا على مدان بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة

الثلاثاء 23 مارس 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية نابلس" تُصدر حكمًا على مدان بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة



نابلس /سما/

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات، اليوم الإثنين، على المتهم (ف،ع) المدان بحيازة وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، حكمًا بالسجن لـ7 سنوات ونصف، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني.

وذكرت أنّها أدانت المتهم بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 15 ألف دينار أردني، والحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية ألف دينار أردني عن جرم زرع مواد مخدرة بقصد التعاطي ودمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة 15 عامًا وغرامة 15 ألف دينار أردني، ولكن لكون المدان شابًا في مقتبل عمره ومعيل لأسرة وإبداء الندم تقرر تخفيض العقوبة لـ7 سنوات ونصف.

وأوضحت أنّ الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا على أثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

#محكمة نابلس #تجارة المخدرات

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

قائمة بالأسعار .. الاتصالات تعلن خفض خط النفاذ للإنترنت اعتبارا من مطلع ابريل

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

اسعار العملات مقابل الشيكل

تعرف على نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية و الأحزاب المشاركة وفرص فوزها

بمناسبة عيد الأم.. شاهد: الملكة رانيا تنشر صورا قديمة لها مع أولادها وهم صغار

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من حماس على الانتخابات الاسرائيلية: المنافسة بين المتطرفين والأشد تطرفاً

الصحة تكشف سبب استخدامها لقاح "أسترازينيكا" في التطعيم ضد كورونا

20 حالة وفاة و2259 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

6

بالصور : نتنياهو يدلى بصوته فى انتخابات "الكنيست" الـ 24

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

اعلان سما رسائل