الصحة تكشف سبب استخدامها لقاح "أسترازينيكا" في التطعيم ضد كورونا

رام الله /سما/

أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة ياسر بوزية، أنّه جرى أمس الإثنين، إعطاء لقاح "أسترازينيكا" للمواطنين.

وأوضح بوزية، في بيان له، أنّ ذلك جاء بعد أن أظهرت الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الدواء الأوروبية بأنه فعال وآمن، والفائدة المرجوة منه أكثر من الأعراض الجانبية التي قد تكون مرتبطة معه.

ولفت إلى أنّ الوزارة بدأت على الفور باستخدام الطعم بعد تلك التوصيات، مبيّنًا أنّ تلك المؤسستين اجتمعتا الأسبوع الفائت على مدار أربعة أيام، لتؤكدا نجاعة هذا الطعم، وأن عدد المطعمين بلقاح كورونا وصل تسعة عشر ألفًا، بينهم ستة ألاف وثمانمائة في الضفة، واثنا عشر ألفا ومئتان في قطاع غزة.

وقال بوزية: "إنّ منظمة الصحة أكّدت على أنّه تم استخدام ما يزيد عن 270 مليون جرعة من "استرازينيكا"، منها 20 مليون جرعة في الاتحاد الأوروبي لوحده، وهو ما يؤكد أن اللقاح فعال ويمكن استعماله".

وأضاف أنّه يتم اعطاء الطعومات في المديريات أو الصحة بناء على الطعم المتوفر عندها، سواء "فايزر"، و"استرازينيكا"، مشددًا على أنه وبمجرد فتح العبوة الخاصة باللقاح فإنه من الضروري أن تعطى للناس خلال ساعتين حتى لا تتلف، خاصة وأن الطعومات قليلة.

وكانت وزارة الصحة قد تسلمت الأربعاء الماضي 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا". فيما جرى تخزين اللقاح الأخير لحين صدور إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وعن الطعومات التي ستأتي خلال الأيام القادمة، بيّن أنّه تم التعاقد مع العديد من الشركات إضافة لمؤسسة كوفاكس، ووعدنا بأن تصل كميات نهاية الشهر الجاري، والشهر المقبل.

وأكّد على أنّ موضوع عدد الجرعات التي ستصل قابلة للتغير نتيجة مدى امكانية الشركات على التوريد، ومدى توفرها في السوق العالمية، إضافة للحصول على الرزمات الخاصة في التصدير من الدول والاستيراد من الاسرائيليين.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة، أعلنت أنّ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون على أربع مراحل، المرحلة الأولى: الطواقم الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، وكبار السن فوق الـ 75 عامًا، ومرضى الكلى والسرطان، وذوو الأسرى.

والمرحلة الثاني: الكوادر الصحية في وكالة "الأونروا"، وكبار السن فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكوادر الأمنية على حواجز المحبة، وكوادر المحافظات والبلديات والمجالس القروية، ورجال الدين، واستكمال تطعيم منتسبي الأجهزة الأمنية.

والمرحلة الثالثة: لـلمواطنين فوق 50 عامًا، وطواقم الوزارات والمديريات وجهاز القضاء والمحاكم، والكوادر التعليمية والإدارية في وزارة التربية والتعليم والمدارس الأهلية والخاصة، والصحفيين في وسائل الاعلام.

والمرحلة الرابعة: لكافة الفئات غير المستهدفة في المراحل الأولى ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة.