أوقاف غزة تنشر تعميمًا حول إعمار المساجد في القطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، ظهر يوم الثلاثاء، تعميمًا، بشأن إعمار المساجد في القطاع.

ومنعت الأوقاف، في التعميم، بناء المساجد أو إجراء أي تعديلات إنشائية، إلا بعد اعتماد المخططات من دائرة الهندسة والأملاك بوزارة الأوقاف.

وأوضحت أنّ ذلك يتم من خلال مخاطبة مديرية الأوقاف في المحافظة، بأي أعمال إنشائية في المساجد قبل الشروع فيها، حتى يتسنى للجان المختصة تقديم ملاحظاتها اللازمة والإشراف الكامل عليها.

وأكّدت على أنّ كل من يخالف يتحمل مسؤولية أي خلل فني، وهندسي يترتب على ذلك.