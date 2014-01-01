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أوقاف غزة تنشر تعميمًا حول إعمار المساجد في القطاع

الثلاثاء 23 مارس 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تنشر تعميمًا حول إعمار المساجد في القطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، ظهر يوم الثلاثاء، تعميمًا، بشأن إعمار المساجد في القطاع.

ومنعت الأوقاف، في التعميم، بناء المساجد أو إجراء أي تعديلات إنشائية، إلا بعد اعتماد المخططات من دائرة الهندسة والأملاك بوزارة الأوقاف.

وأوضحت أنّ ذلك يتم من خلال مخاطبة مديرية الأوقاف في المحافظة، بأي أعمال إنشائية في المساجد قبل الشروع فيها، حتى يتسنى للجان المختصة تقديم ملاحظاتها اللازمة والإشراف الكامل عليها.

وأكّدت على أنّ كل من يخالف يتحمل مسؤولية أي خلل فني، وهندسي يترتب على ذلك.

#غزة #وزارة الاوقاف #اعمار المساجد

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