"الصحة" بغزة: لدينا محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع

غزة /سما/

قال بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، بغزة، إن لدى الوزارة محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع، تنتج غاز الأوكسجين اللازم للمرضى بنسبة نقاوة تصل إلى 90%.



وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة (الأقصى): أنه يتم إنتاج الأوكسجين عبر محطات توليد، تم تركيبها في كافة مستشفيات قطاع غزة، من خلال شفط الهواء الجوي وفلترته؛ ليصل إلى نسبة نقاوة 90% جاهزة للاستخدام الطبي.



وشدد على أن هناك أجهزة تشخيصية تحدد نسبة الأوكسجين في الدم عند المريض، وبناءً عليها يتم التعرف على حاجة المريض للأوكسجين، وإذا كانت النسبة أقل من 90% يشخص المريض على أنه مصاب (كورونا) ويتم إدخاله للمشفى وتصنف حالته بأنها متوسطة.



وأكد بأن المرضى الذين تشخص نسبة الأوكسجين فى الدم لهم بأنها أقل من 80% تصنف حالتهم بالحرجة، وتستدعي إدخالهم لأقسام الحالات الحرجة وإعطاءهم أوكسجين بدرجة نقاوة تتجاز 90%.



وقال الحمادين: "نطمئن أبناء شعبنا بأن محطات توليد الأوكسجين تزود كافة الأقسام الطبية بمستشفيات القطاع، ولسنا بحاجة إلى تعبئة الأوكسجين داخل أسطوانات وإرسالها لكل مريض.



وأضاف: "منذ اللحظات الأولى لجائحة (كورونا) باشرت وزارة الصحة برفع الجهوزية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأوكسجين في مستشفى الأوروبي، الذي تم تخصيصه للوبائيات.



وشدد على أن مريض (كورونا) يحتاج 6 أضعاف ما يحتاجه المريض العادي قبل الجائحة من الأوكسجين، وهو ما دفع الوزارة إلى تزويد مستشفيات القطاع بمحطات توليد للأوكسجين للتعامل مع أي حالات (كورونا).