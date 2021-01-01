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ريفلين: انتخابات رابعة تمس بثقة الجمهور بالنظام الديمقراطي

الثلاثاء 23 مارس 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين: انتخابات رابعة تمس بثقة الجمهور بالنظام الديمقراطي



القدس المحتلة /سما/

حذر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بعد الإدلاء بصوته في صندوق اقتراع في القدس اليوم، الثلاثاء، من أن جولة انتخابات رابعة للكنيست تمس بثقة الجمهور بالديمقراطية، فيما اعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد تصويته، بأنه يأمل بأن تكون هذه الانتخابات الأخيرة بين الجولات الأربع.

ودعا نتنياهو، لدى خروجه من صندوق الاقتراع في القدس، الجمهور إلى التوجه للتصويت، وقال "آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة".

من جانبه، اعتبر ريفلين أنه "حتى من خلال الصعوبة الكبرى التي نتواجد فيها، إلا أن انتخابات الكنيست هي قدس أقداس ديمقراطيتنا الإسرائيلية. وصحيح أن جولة انتخابات رابعة في غضون سنتين تمس بثقة الجمهور في العملية الديمقراطية لكن التأثير هو بأيدي الجمهور فقط. ولا توجد طريقى أخرى".

ويشار إلى أن نسبة التصويت العامة بلغت 14.8% حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، وهي أعلى بـ0.3% من نسبة التصويت حتى هذه الساعة في الانتخابات السابقة.

واعتبر رئيس الكنيست، ياريف ليفين، بعد التصويت في مدينة موديعين، أنه "اليوم فرصتنا لتشكيل حكومة يمين مستقرة، وإنهاء الجولات الانتخابية غير المنتهية".

ووقعت عدة أحداث في صناديق الاقتراع، صباح اليوم. وأخلت الشرطة صندوق اقتراع في مدرسة في تل أبيببعد اكتشاف وجود جسم مشبوه خارج المبنى، وتم إيقاف التصويت في هذا الصندوق.

وفي بيت شيمش، ألقى مواطنون البيض باتجاه أفراد شرطة تواجدوا بالقرب من صناديق اقتراع، كما تم كتابة شعارات ضد منتخب جمهور على حائط قرب صندوق اقتراع في تل أبيب. واعتقلت الشرطة ناخبا في صندوق اقتراع بسبب رفضه وضع كمامة، وتبين أنه ملزم بحجر صحي.

وقدم حزب ميرتس شكوى إلى لجنة الانتخابات المركزية، قال فيها إنه "نلاحظ وجود عملية منظمة لإخراج بطاقات اقتراع من الصناديق"، وذلك بعد تلقي المقر الانتخابي لهذا الحزب توجها من مؤيديه حول نقص في بطاقات الاقتراع للحزب.

#اسرائيل #رؤوفين ريفلين #الانتخابات الاسرائيلية

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