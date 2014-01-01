أبو مرزوق يطالب السعودية بالإفراج عن الخضري

الدوحة /سما/

طالب موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية للإفراج عن القيادي في الحركة محمد الخضري المعتقل في سجونها.

ودعا أبو مرزوق في تغريدة له عبر "تويتر" باللغتين العربية والانجليزية، السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري 83 عامًا، والعديد من المعتقلين الفلسطينيين الآخرين وبشكل فوري مراعاةً لحالاتهم الإنسانية. كما قال.

وأشار إلى أن الخضري يعاني من وضع صحي حرج للغاية، مشيرًا إلى أنه معتقل بلا أي تهمة مع نجليه وآخرين من الفلسطينيين العاملين في السعودية منذ عقود.