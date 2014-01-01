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الشعبية تتساءل: "إذا كان الجميع في قائمة واحدة، فلماذا الانتخابات؟"

الثلاثاء 23 مارس 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تتساءل: "إذا كان الجميع في قائمة واحدة، فلماذا الانتخابات؟"



غزة /سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواصلة المساعي لتشكيل قطب يساري موحد لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

وقالت الدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريحات صحفية، إن قائمة الجبهة الشعبية للانتخابات التشريعية جاهزة، مؤكدة أن الحوار لا زال مستمرا للوصول لقائمة اليسار.

وأكدت أن الجبهة تسعي لتشكيل قائمة قطب ديمقراطي معارض لكسر الثنائية لأن نظام التمثيل النسبي الكامل يتيح فرصة للتعددية، مشددة على أن القطب الديمقراطي ضرورة.

وأعربت عن رفضها لقائمة تضم جميع الفصائل، قائلة :" إذا كان الجميع في قائمة واحدة، فلماذا الانتخابات؟".

وحول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب كورونا، أضافت أبو دقة، " إذا الإرادة توفرت لا يوجد شئ مستحيل، بمعني أنه يصبح مبرر غير مطلوب رغم أن الصحة مهمة، ولكن نستطيع من خلال اتخاذ إجراءات السلامة تجاوز ذلك".

#الجبهة الشعبية #مريم ابو دقة #الانتخابات الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية

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