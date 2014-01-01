بقرار من الاحتلال- عائلة عطية تواصل هدم شقتها في العيسوية

القدس المحتلة /سما/

واصلت عائلة عطية، اليوم الثلاثاء، هدم شقتها السكنية في العيسوية، بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضحت عائلة عطية انها بدأت بعملية هدم الشقة وهي عبارة عن طابق ثالث، منذ مطلع الاسبوع الجاري، بأدوات الهدم اليدوية، واضطرت اليوم لاحضار جرافة صغيرة لاكمال الهدم تفاديا لحضور طواقم البلدية لتنفيذه وبالتالي فرض غرامات مالية عليها.

وأضافت العائلة أنها بدأت بالبناء قبل عدة أشهر، وأصدرت البلدية قرار الهدم الاداري، وحاولت تجميده وقدمت استئنافها للمحاكم في محاولة لكسب المزيد من الوقت لترخيص الشقة لكن رفضت كل محاولاتها.