إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقرر اختبار لقاح أسترازينيكا بشكل مستقل

واشنطن /وكالات/

أعلن رئيس فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا الدكتور أنتوني بوتشي أن إدارة الغذاء والدواء ستختبر لقاح أسترازنيكا بشكل مستقل ولن تعتمد على بيانات الشركة غير الدقيقة.

وأصدرت هيئة أمريكية رسمية بيانا قالت فيه إن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات "قديمة" خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

من جهتها قالت الشركة المصنعة للفاح Astraznica إنها ستصدر المزيد من البيانات حول تجارب اللقاحات التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 48 ساعة.

وكانت الشركة أصدرت امس الاثنين ، بيانات فعالية لقاح كورونا بعد المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. ووفقًا للبيانات ، فإن اللقاح الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، فعال بنسبة 79٪ في الوقاية من المرض مع الأعراض ، ويحقق فعالية بنسبة 100٪ ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء.

وكانت حوالي 20 دولة أوروبية علقت استخدام اللقاح كذلك عقدت وكالة الأدوية الأوروبية مؤتمرا صحفيا قال مدير وكالة كوك: "نتوقع أنه في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل ستنشر لجنة الاختبار النتائج ثم تحدد الخطوات إلى الأمام. في هذه المرحلة ، لا يوجد دليل أن اللقاح أحدث جلطات دموية. وما زالت الفوائد تفوق مساوئها ".