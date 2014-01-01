وزارة العمل: لا يوجد اتفاق نهائي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لـ1880 شيكل

أكدت وزارة العمل أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة بشكل نهائي حول الحد الأدنى للأجور و لا تزال المشاورات مستمرة بين الأطراف حول عدة أمور.
وأوضح سامر سلامة وكيل وزارة العمل في تصريحات له، أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وما جرى من لقاءات هو في إطار التفاهمات حول هذا الموضوع ووضع الإطار العام ".
وحول موعد تطبيقه في بداية العام 2022، نوه سلامة إلى أن من الأمور المهمة التي يتم بحثها حاليا خلال الحوارات حول القرار ما يتعلق بموعد التطبيق والسؤال المطروح هل ستكون المنشات قادرة في هذه المرحلة؟، ومن ضمن الأمور التي طرحت أيضا الحد الأدنى القطاعي والحد الأدنى الجغرافي.
وأضاف سلامة قائلاً "القناعة موجودة لدى الجميع بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والحديث الآن يدور حول الرقم وموعد التطبيق واليته، خاصة وأن عدد كبير من القطاعات تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا ومن ضمنها قطاع السياحة الذي بتنا نقف عاجزين أمامه".
وحول وضع العاملين خلال جائحة كورونا، أكد سلامة أن الوزارة تتابع بشكل متواصل أوضاع العاملين في مختلف القطاعات حيث سارعت الوزارة إلى توقيع الاتفاق الثلاثي، بالإضافة على تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل، كما تم تفعيل الحوار الداخلي في المؤسسات للعمل على حل القضايا، وخلال ذلك تم حل أكثر من 90% من قضايا العمال والعمل جار على حل ما تبقى منها.