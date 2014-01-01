وزارة العمل: لا يوجد اتفاق نهائي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لـ1880 شيكل

رام الله /سما/

أكدت وزارة العمل أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة بشكل نهائي حول الحد الأدنى للأجور و لا تزال المشاورات مستمرة بين الأطراف حول عدة أمور.

وأوضح سامر سلامة وكيل وزارة العمل في تصريحات له، أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وما جرى من لقاءات هو في إطار التفاهمات حول هذا الموضوع ووضع الإطار العام ".

وحول موعد تطبيقه في بداية العام 2022، نوه سلامة إلى أن من الأمور المهمة التي يتم بحثها حاليا خلال الحوارات حول القرار ما يتعلق بموعد التطبيق والسؤال المطروح هل ستكون المنشات قادرة في هذه المرحلة؟، ومن ضمن الأمور التي طرحت أيضا الحد الأدنى القطاعي والحد الأدنى الجغرافي.

وأضاف سلامة قائلاً "القناعة موجودة لدى الجميع بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والحديث الآن يدور حول الرقم وموعد التطبيق واليته، خاصة وأن عدد كبير من القطاعات تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا ومن ضمنها قطاع السياحة الذي بتنا نقف عاجزين أمامه".

وحول وضع العاملين خلال جائحة كورونا، أكد سلامة أن الوزارة تتابع بشكل متواصل أوضاع العاملين في مختلف القطاعات حيث سارعت الوزارة إلى توقيع الاتفاق الثلاثي، بالإضافة على تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل، كما تم تفعيل الحوار الداخلي في المؤسسات للعمل على حل القضايا، وخلال ذلك تم حل أكثر من 90% من قضايا العمال والعمل جار على حل ما تبقى منها.