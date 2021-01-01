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النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

الثلاثاء 23 مارس 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة



رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة وسيادة القانون في فلسطين المستشار رائد المالكي، وبحضور مساعد النائب العام ياسر حماد، آليات التعاون المشترك بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالفعاليات التي تعقدها المنظمة بشأن الحوكمة وسيادة القانون في فلسطين.

ورحب النائب العام بالمستشار المالكي، مؤكداً على أهمية الدور التي تقوم به المنظمة في تعزيز وتطوير الحوكمة في فلسطين، وأبدى استعدادية النيابة العامة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين.

بدوره أشاد المستشار المالكي بدور النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون مؤكداً أهمية التعاون بين الطرفين لما فيه من جدوى في نقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة إلى قطاع العدالة، داعياً النيابة العامة لحضور المنتديات والجلسات التي تعقدها المنظمة في هذا المجال.

#النائب العام #أكرم الخطيب #منظمة التعاون الاقتصادي #الحوكمة

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