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إيمان البحر درويش: تعافيت من الشلل النصفي

الثلاثاء 23 مارس 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيمان البحر درويش: تعافيت من الشلل النصفي



القاهرة / سما /

كشف الفنان المصري، إيمان البحر درويش، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عنيفة.

وقال الفنان :"ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي الناتج عن النزيف الحاد في المخ، وذلك بعد تكثيف العلاج الطبيعي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" في قناة "الحدث اليوم": "ربنا أكرمني وانتهى الشلل النصفي، ولكن هناك تكملة للعلاج الطبيعي".

وعلى الصعيد الفني، قال إنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد أصيب بنزيف في المخ، نقل على إثره إلى العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، استلزم نقله في الحال إلى المستشفى.

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