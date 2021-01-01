  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم واسناد للأسرى في طولكرم

الثلاثاء 23 مارس 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

شارك عدد من ذوي الأسرى، اليوم الثلاثاء في وقفة دعم واسناد للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المعتصمون خلال الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية الرسمية والشعبية مع الأسرى، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرضون فيه لهجمة شرسة على يد قوات الاحتلال من عزل وتنقلات وإهمال طبي، ومنع الزيارات، مستغلة ظروف جائحة كورونا.

وشددوا على ضرورة وضع قضية الأسرى على سلم الأولويات في كافة المحافل الدولية والمحلية، لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية للتحرك تجاه دعم قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم، والضغط نحو الإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرات والمرضى، الذين هم بأمس الحاجة للعلاج السريع، في ظل تزايد أعداد المرضى بحالات مزمنة خطيرة إضافة على إصابة المئات منهم بفيروس كورونا.

ودعا شقيق الأسير سامي صبح المحكوم 30 عاما قضى منها 19 عاما، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى الذين تتمادى إدارة السجون في ممارساتها التعسفية بحقهم، في ظل جائحة كورونا التي قطعت التواصل ما بين الأسرى وذويهم.

وقال والد الأسير رامي فودة: إن الأسرى الآن بأمس الحاجة للدعم والمساندة من الجميع في ظل ما يتعرضون له وبشكل يومي لإجراءات تعسفية من قبل الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، وهم بذلك يعيشون أوضاعا صعبة تستوجب مساندتهم والوقوف إلى جانبهم وفضح ممارسات الاحتلال.

#طولكرم #الأسرى #الصليب الأحمر #المعتصمون #سجون الاحتلال #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

اسعار العملات مقابل الشيكل

تعرف على نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية و الأحزاب المشاركة وفرص فوزها

قائمة بالأسعار .. الاتصالات تعلن خفض خط النفاذ للإنترنت اعتبارا من مطلع ابريل

الاعلان عن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لخوض لقاء السعودية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 20 حالة وفاة و2259 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2196 حالة تعاف

6

بالصور : نتنياهو يدلى بصوته فى انتخابات "الكنيست" الـ 24

الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و 450 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 106 حالة تعافٍ

معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

اعلان سما رسائل