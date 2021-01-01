فيديو.. لعبة مجانية تحقق أرباحا بالملايين بعد إطلاقها بأشهر

وكالات / سما /

حقّقت لعبة فيديو مجانية أرباحا هائلة بعد مرور خمسة أشهر فقط على إطلاقها.

وذكرت شبكة "سي أن أن"، أن لعبة "genshin impact" المتاحة عبر منصات الهواتف المحمولة، والويندوز، حققت نجاحا باهرا.

واللعبة عبارة عن أعمال قتالية وقصص خيالية تدور حول مدن وآلهة افتراضية.

فيكتور لوكاس، منتج اللعبة، قال إن اللعبة حققت 874 مليون دولار كأرباح بعد خمسة أشهر من إنتاجها فقط.

ولفت إلى أن جزءا من هذه الأرباح جاء عبر قيام مستخدمين بترقية اللعبة إلى مستويات أعلى مقابل المال، منوها إلى أن اللعبة بالأصل مجانية.