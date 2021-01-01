3 طرق بسيطة لإخفاء وقفل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة على جهاز آيفون

وكالات / سما /

هناك عدة طرق لإخفاء الصور الخاصة على هاتف آيفون، فيمكنك إنشاء ألبوم مخفي في تطبيق الصور (Photos) أو نقل الصور إلى تطبيق الملاحظات (Notes) المحمية بكلمة مرور، أو إخفاء الصور في رسائلك النصية.

إليك كيفية القيام بذلك كله:

كيفية إخفاء الصور على آيفون في تطبيق الصور (Photos)

يتيح لك جهاز آيفون إضافة صور محددة إلى ألبوم مخفي في تطبيق الصور.

قبل التحديث 14 لنظام التشغيل "آي أو إس" (IOS) كان هذا الألبوم مدرجا ببساطة باسم "الألبوم المخفي" بجوار جميع ألبوماتك الأخرى في تطبيق الصور، والذي كان واضحا ويمكن الدخول إليه.

وللقيام بذلك الآن، عليك أولا اختيار الصور التي تريد إخفاءها، وذلك بالانتقال إلى تطبيق الصور وفتح الصورة المراد إخفاؤها، أو حدد صورا متعددة لإخفائها.

في الزاوية السفلية اليسرى، انقر على رمز "مشاركة" (Share) الذي يبدو كمربع به سهم يخرج منه، وفي شريط المهام السفلي، قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار "إخفاء"(Hide) بجانب رمز العين المشطوب.

انقر على "إخفاء الصورة" (أو الصور) في النافذة المنبثقة للتأكيد.

تتم الآن إزالة الصور من ألبومك الرئيسي وتخزينها في ألبوم يسمى "مخفي" (Hidden). وللوصول إليها، انتقل إلى علامة التبويب "الألبومات" (Albums) في تطبيق الصور. بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى "مخفي" مدرجا في قسم "الأدوات المساعدة" (Utilities).

بمجرد نقل الصور إلى الألبوم المخفي، يمكنك إخفاء الألبوم نفسه وإزالته من تطبيق الصور بهذه الطريقة:

افتح الإعدادات ومرر لأسفل حتى ترى تطبيق "الصور" مدرجا، وحدده.

في صفحة الصور، قم بالتمرير لأسفل واسحب مفتاح "الألبوم المخفي" إلى اليسار، وقم بتحويله من اللون الأخضر إلى الرمادي.

الآن، لن يظهر الألبوم المخفي بعد الآن في قسم "الأدوات المساعدة" في تطبيق الصور. ولإظهار الألبوم مرة أخرى، ما عليك سوى العودة إلى الإعدادات وتشغيل "الألبوم المخفي" مرة أخرى.

كيفية قفل الصور على جهاز آيفون الخاص بك بتطبيق الملاحظات (Notes)

إذا كنت تفضل إخفاء صورك خارج تطبيق الصور تماما، فيمكنك القيام بذلك باستخدام تطبيق الملاحظات. إليك الطريقة:

افتح الصورة المراد تأمينها، ثم اضغط على أيقونة "مشاركة".

في قائمة التطبيقات، قم بالتمرير إلى اليمين حتى ترى أيقونة تطبيق "ملاحظات" واضغط عليها. ستظهر مسودة ملاحظات مع الصورة بداخلها، اختر مجلد "ملاحظات" لحفظه فيه، وانقر على "حفظ" (Save) في الزاوية العلوية اليمنى.

افتح تطبيق ملاحظات، ثم افتح الملاحظة بالصورة الموجودة فيها، ثم اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من الملاحظة.

في القائمة المنبثقة، حدد "قفل" (Lock) ثم أدخل كلمة المرور وتحقق منها، وأنشئ تلميحا في حالة نسيان كلمة المرور.

اضغط على "تم" (Done) في الزاوية العلوية اليمنى. إذا سبق لك قفل ملاحظة من قبل، فسيطلب منك التطبيق ببساطة إدخال كلمة المرور التي استخدمتها بالفعل لقفل الملاحظات.

سيظهر الآن قفل في الزاوية العلوية اليمنى من ملاحظتك. ولقفل الملاحظة، انقر على رمز القفل وستختفي الملاحظة برسالة تقول "هذه الملاحظة مقفلة". انقر على "عرض الملاحظة" وأدخل كلمة مرورك في أي وقت تريد عرض الملاحظة. عند الانتهاء من عرض الملاحظة، تأكد من النقر فوق رمز القفل مرة أخرى لإغلاق القفل.

أخيرًا، تأكد من حذف الصورة الأصلية من تطبيق الصور بحيث تظل الآن مقفلة في تطبيق "ملاحظات" فقط.

كيفية إخفاء الصور في رسائل نصية على جهاز آيفون الخاص بك

إذا كنت لا تريد أن يجد شخص ما صورة في تطبيق الصور وتعتقد أنه قد يبحث في ملاحظات، فأرسل لنفسك الصورة أو الملاحظة عبر رسالة نصية، ثم احذفها من صورك.

ما لم يتطفل شخص ما على رسائلك، فإن صورتك ستكون قابلة للوصول ولكن يصعب على الآخرين العثور عليها.