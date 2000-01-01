تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد بكرة اليد

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في قطاع غزة, عن الموعد الرسمي لانطلاق منافسات موسمه الجديد 2021-2022.

وأكد اتحاد اليد أن الموسم الجديد سينطلق بلقاء السوبر بين اتحاد دير البلح "بطل الدوري" وخدمات البريج "وصيف الكأس" يوم 19 يونيو القادم.

وأوضح الاتحاد أنه يحق له اختيار أحد أطراف مباراة كأس السوبر الغزي, حال اعتذار أحد الفريقين أو كليهما.

وبيّن أن بطولة الدوري ستنطلق في السادس والعشرين من يونيو, على أن يبدأ تسجيل اللاعبين خلال الفترة بين 25 مارس- 25 أبريل.

ووضع اتحاد اليد عدة شروط لتسجيل اللاعبين وهي على الشكل التالي:

1- فئة رجال مصنف للموسم 20 لاعبا.

2- فئة شباب "2000-2001" 20 لاعبا.

3- فئة ناشئين 2002 فما فوق 20 لاعبا.

4- أي فريق لم يسجل لاعبيه في الموسم الجديد يعتبر لاعبيه محررين ويحق لهم التسجيل لأي فريق آخر.

5- تعتبر جميع بطاقات اللاعبين والإداريين السابقة لاغية ويجب تسليمها للاتحاد, وعليه لا يحق المطالبة بالبطاقة الجديدة إلا بعد تسليم القديمة.