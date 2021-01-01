التعليم بغزة تطلق مسابقتين لطلبة الجامعات والكليات بجوائز مالية

غزة / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة مسابقتين لطلبة مؤسسات التعليم العالي في محافظات قطاع غزة في المجالين الثقافي والتقني مع رصد مكافآت وجوائز مالية للفائزين.

والمسابقة الأولى بعنوان"الأجناس الأدبية" تطلقها الإدارة العامة للتعليم الجامعي– دائرة شئون الطلبة، والتي تتمحور حول 3 مجالات هي نَظْم الشعر، وكتابة القصة القصيرة، وكتابة المقالات الأدبية والاجتماعية والسياسية.

ومن شروط المسابقة أن يكون المشارك طالباً في إحدى مؤسسات التعليم العالي (بكالوريوس ودبلوم)، ويلتزم باللغة العربية الفصحى في مشاركته، وأن تلتزم الأعمال الكتابية بتقوية الوازع الديني والوطني والأخلاقي وأن لا يكون العمل المشارك قد فاز بجائزة من قبل.

أما المسابقة الثانية فهي بعنوان "التميز التقني" تطلقها الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني وتتمحور حول 3 مجالات هي مشاريع هندسية (تطبيقات صناعية، زراعية)، تقنيات بيئية وصحية، تطبيقات حاسوبية (تطبيقات الهاتف المحمول- التصميم الجرافيكي- تصميم وتطوير صفحات الويب).

ومن شروط المسابقة أن يكون المشارك طالباً في إحدى مؤسسات التعليم العالي (بكالوريوس ودبلوم) وأن تكون الأعمال المقدمة جديدة ولم يسبق لها المشاركة في مسابقات أخرى، والتقدم للمسابقة بشكل فردي أو مجموعات بحيث لا يزيد عدد الطلبة المشاركين عن ثلاثة كما أن الأعمال المقدمة تخدم الشرائح المختلفة في المجتمع الفلسطيني.

ودعت الوزارة جميع المشاركين إلى تسليم أعمالهم بنسخ ورقية وإلكترونية بدءاً من يوم الأحد 21مارس2021 وحتى يوم الأحد 2 مايو2021، في مقر وزارة التعليم الرئيس بمدينة غزة، حيث يتم تسليم مشاركات مسابقة الأجناس الأدبية للإدارة العامة للتعليم الجامعي بمقر الوزارة بغزة، فيما يجري تسليم مشاركات مسابقة التميز التقني لدى الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت جوائز مالية للفائزين في هاتين المسابقتين، مبينة أن هاتين المسابقتين تندرجان ضمن خطة الوزارة في تطوير الأنشطة الثقافية والتقنية في الجامعات والكليات، والكشف عن مواهب وإبداعات الطلبة، والعمل على تبنيهم والارتقاء بمستواهم، و تكريمهم ونشر أعمالهم، وتوظيف المواهب في خدمة المجتمع.