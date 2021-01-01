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تنمية يطا وأطباء بلا حدود يوزعان طرودا صحية لمرضى مستشفى أبو حسن القاسم

الثلاثاء 23 مارس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا، بالتعاون مع مؤسسة أطباء بلا حدود، عددا من الطرود الصحية ومواد التعقيم والتنظيف لمرضى قسم غسيل الكلى في مستشفى ابو حسن القاسم، بحضور مديرة المديرية لبنى العناني والموجه المهني للمديرية حاتم ابو سيف، بالإضافة لعاطف الحلاق مسؤول الجمعيات الخيرية ورئيس قسم مكافحة الفقر محمد أبو صبحة.

وقالت مديرة المديرية لبنى العناني: "تم توفير هذه الطرود من خلال منظمة أطباء بلا حدود بهدف الاستجابة السريعة للآثار المترتبة على جائحة الكورونا."

وتابعت: "مديرية يطا من خلال برامجها وشركائها عملت خلال فترة كورونا على توفير العديد من الطرود الصحية والغذائية لمختلف الفئات في مناطق عمل المديرية."

وشكرت العناني منظمه أطباء بلا حدود على التعاون الوثيق لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والأسر المنكشفة جراء الجائحة.

#التنمية الاجتماعية #أطباء بلا حدود

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