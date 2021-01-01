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محمد صلاح يستحوذ على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

الثلاثاء 23 مارس 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يستحوذ على جائزة أفضل لاعب في ليفربول



وكالات / سما /

حصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، على لقب أفضل لاعب في الفريق لشهر فبراير/ شباط 2021.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن محمد صلاح، استحوذ على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للشهر الثالث على التوالي، خلال الموسم الحالي.

ولفتت إلى أن فوز حصل على نفس اللقب، أفضل لاعب في ليفربول خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، إضافة إلى شهر فبراير الماضي.

يذكر أن محمد صلاح شارك في 5 مباريات خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون وشيفيلد يونايتد، وتمكن من تسجيل هدفين خلال تلك المباريات، بينما ساهم في فوز ليفربول على لايبزيج في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بتسجيل هدف واحد بينما فاز فريقه بهدفين دون رد.

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" أن صلاح وعد جماهير ليفربول بوضع أفضل في الدوري الإنجليزي ومحاولة تخطي عقبة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن "الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرة أخرى شعور جميل".

وقال محمد صلاح: "أنا سعيد أكثر بنتائجنا الأخيرة، وأتمنى أن نواصل الانتصارات"، مضيفا: "الأمر صعب علينا جميعا بسبب الوضع الذي مررنا به والمركز الذي نحتله في الدوري الإنجليزي".

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