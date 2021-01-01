أرتيتا يفتح الباب أمام رحيله عن آرسنال!

وكالات / سما /

فتح الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال الإنجليزي الحالي الباب أمام الرحيل عن الجانرز، والانتقال لتولي مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعتبر فريق باريس سان جيرمان هو الفريق الذي بدأ فيه ميكيل أرتيتا مشواره الاحترافي، لذلك يفكر المدرب الإسباني الحالي في إمكانية تدريبه لباريس.

ويسير ميكيل أرتيتا بشكلٍ مقبول مع فريق آرسنال، بتواجده في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتتويجه بلقب كأس الدرع الخيرية بداية هذا الموسم.

وتحدث ميكيل أرتيتا حسب قناة “بين سبورتس” عن إمكانية عودته لفريق باريس سان جيرمان كمدرب قائلاً “أحب باريس، أحب باريس للغاية”.

وأضاف “لدي ذكريات جيدة جداً هناك، لقد كان أول نادٍ لي كمحترف، باريس سان جيرمان سيبقى دائماً في قلبي”.

وتابع “تدريب باريس سان جيرمان؟ لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، ولكن بكل تأكيد لدي الكثير من العمل لأقوم به هنا في آرسنال”.

الجدير بالذكر أن آرسنال ما زال ينافس على لقب الدوري الأوروبي، بتأهله لدور ربع النهائي، ومواجهة سلافيا براغ التشيكي.