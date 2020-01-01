لويس سواريز يكشف رأيه المُثير عن النجم هالاند

وكالات / سما /

أشاد لويس سواريز، هداف فريق أتلتيكو مدريد، بالهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند، الذي أظهر كثيراً من الجودة الفنية في سن مُبكرة.

ويقدم هالاند مستويات رائعة مع فريقه الألماني سواء على المستوى المحلي أو على مستوى دوري أبطال أوروبا، ويعتبره عُشاق كرة القدم واحداً من النجوم الشباب الذين سيحملون شعلة الرياضة الشعبية الأولى في العالم بعد انتهاء حقبة الساحرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”هالاند لاعب رائع، هو في مستوى مُذهل، ولديه قوة بدنية هائلة، هو من أفضل المُهاجمين في العالم”.

وعن مبابي وهالاند والمُقارنة بينهما، قال سواريز بإنه يُفضل هالاند أكثر قليلاً، وأضاف :”ولكن مبابي في مستوى مرتفع للغاية”.

وكان النجم النرويجي قد انضم لدورتموند في يناير 2020 قادماً من سالزبورج النمساوي، ومنذ ذلك الحين شارك مع أسود الفيستفاليا في 49 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 49 هدفاً، وصنع 11 هدفاً لزملائه.

ولعب هالاند مع المُنتخب النرويجي الأول في 7 مُباريات سجل فيهم 6 أهداف، وينتظر منه الجمهور الكثير من أجل إعادة منتخب بلاده للساحة الدولية بعد سنوات من الغياب.