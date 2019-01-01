ثيو هيرنانديز: رحيلي عن ريال مدريد كان الخيار الأفضل

وكالات / سما /

واصل الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان التأكيد على صحة قرار رحيله عن ريال مدريد، مشيراً إلى أنه وجد نفسه في ملعب سان سيرو في ظل الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وقرر ثيو هيرنانديز الرحيل عن ريال مدريد في صيف 2019 وانتقل إلى صفوف ميلان بشكل نهائي، ونجح في تقديم أداء مميز للغاية مع الروسونيري على مدار موسم ونصف، ويصنفه البعض ضمن أفضل اللاعبين بالعالم في مركزه حالياً.

ويرى الظهير الفرنسي أن مغادرة ريال مدريد كان قراراً موفقاً، والأمر نفسه ينطبق على زميله السابق أشرف حكيمي الذي يقدم مستويات رائعة مع إنتر ميلان، مشيراً إلى أن كلاهما كانا يفتقدان للعب بشكل منتظم في سانتياجو برنابيو.

وقال ثيو هيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “أشرف حكيمي؟ نحن أعداء في الميدان، لكننا أصدقاء جداً في الخارج، إنه لاعب رائع، وأعرفه جيداً، لدينا سمات مشتركة، نحن أظهرة هجومية للغاية”.

وتابع بخصوص الرحيل عن ريال مدريد “لا يمكنني التعليق على ذلك، إنها قرارات المدرب والنادي، لكن كان أفضل شيء لكلانا هو الرحيل، إذا لم يلعب لاعب كرة القدم، فلا يمكنه اثبات شيء، الآن كلانا يفعل ذلك”.

وأنهى ثيو حديثه متطرقاً إلى الذكرى الأجمل له في ريال مدريد، وأردف قائلاً “الفوز بدوري أبطال أوروبا بلا شك، إنها مشاعر تبقى معك”.