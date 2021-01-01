بديل مفاجئ لسيرجيو أجويرو على رادار مانشستر سيتي

وكالات / سما /

ينتهي عقد النجم سيرجيو أجويرو مع فريقه مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، فيما يحضر السيتيزنز بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا بالفعل لمرحلة ما بعد رحيل اللاعب الأرجنتيني.

ويرتبط أجويرو بالانتقال إلى عدد من الأندية ومن بينهم برشلونة الإسباني، في الوقت الذي يدرس مانشستر سيتي الخيارات المتاحة لتعويض رحيله وتدعيم خط الهجوم.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فيتصدر نجم ساوثهامبتون الإنجليزي داني إنجز قائمة المرشحين لخلافة أجويرو في هجوم متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يلعب انتهاء عقد إنجز مع ساوثهامبتون في 2022 دورًا في رحيله عن الفريق بمبلغ زهيد، وهو ما يفضله مانشستر سيتي في ظل الأوضاع الحالية لسوق الانتقالات في أعقاب جائحة كورونا.

ويدخل دائرة اهتمام مانشستر سيتي أيضًا النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن ارتفاع سعره والذي يصل إلى قرابة 150 مليون يورو، واهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بالحصول على خدماته قد تدفع السيتيزنز لتفضيل إنجز، الذي سجل 8 أهداف هذا الموسم خلال 22 مباراة، بعدما كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 22 هدفًا.