قلقيلية: تكريم الفائزين بجوائز صندوق الانجاز والتميز للعام 2020

قلقيلية / سما /

كرم اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية الفائزين بجوائز صندوق الإنجاز والتميز 2020، من مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية وذلك خلال لقائه الفائزين بهذه الجائزة في مكتبه اليوم.

وشارك في التكريم العميد حسام أبو حمدة نائب المحافظ وصالح ياسين مدير عام التربية والتعليم والفائزين في الجوائز من مشرفين تربويين ومعلمين وطلاب.

وخلال تكريمه للمبدعين.. ثمن المحافظ جهود وزارة التربية والتعليم وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم في المحافظة، مباركاً للفائزين فوزهم بالجائزة، وأشار الى أن هذه الجائزة تعبر عن الابداعات الموجودة في قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

وأشار المحافظ .. الى أن جائزة صندوق الابداع والتميز تأتي ضمن المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاصرار على تشجيع المبادرة والإنجاز، وتحفز وتشجع مؤسساتنا والعاملين فيها على تطوير أدائهم والارتقاء به.

من جهته أشاد مدير عام التربية والتعليم بإبداعات وتميز مبادري مديرية قلقيلية وحصادهم لست جوائز على مستوى الوطن ضمن جائزة صندوق الإنجاز والتميز 2020، الأمر الذي يشير الى كم الابداع الكامن لدى العاملين في القطاع التربوي والطلبة في محافظة قلقيلية، الذين اثبتوا تمايزهم وابداعاتهم على مستوى الوطن، رغم جائحة كورونا، شاكرا محافظ قلقيلية على رعايته للإبداع والمبدعين.

وقد فاز بجائزة الإنجاز والتميز من مديرية قلقيلية كل من الطالبتين أسيل موافي ومرح زيد من مدرسة بنات الشيماء الثانوية ضمن الفئة الأولى على مستوى الوطن، في حين فازت الطالبة بداية بيضة من مدرسة بنات جيوس الثانوية ضمن الفئة الثانية على مستوى الوطن، كما فاز على مستوى الوطن ضمن الفئة الثانية كل من المشرفة التربوية حنان عياد والمشرفة التربوية وفاء الطويل، وموظف الصحة المدرسية عبد اللطيف الحاج حسن، والمعلمة أسماء عيد.