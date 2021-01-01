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القبض على مُتَّهَمَين بحيازة قطع أثرية في نابلس

الثلاثاء 23 مارس 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما بحيازة قطع أثرية، في قضيتين منفصلتين في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه في القضية الأولى وردت معلومات لفرع شرطة السياحة والأثار حول تواجد شخص في مدينة نابلس وبحوزته قطع عمله أثرية، فتحركت قوة إلى مكان تواجده وقبضت عليه وضبطت بحوزته 27 قطعة معدنية أثرية.

أما في القضية الثانية، فقد تم ضبط 4 قطع معدنية أثرية بحوزة أحد الاشخاص من خلال قوة من فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع فرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة، حيث جرى القبض على المشتبه به والذي أقر بأن المضبوطات تخصه.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه بهما والمضبوطات في القضيتين لحين إحالتهما للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

#نابلس #الشرطة

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