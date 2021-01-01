الداخلية بغزة توضح ما يتم تداوله بشأن اغلاق بعض الأسواق وصور "المكعبات الاسمنتية"

غزة / سما /

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، اليوم الثلاثاء، بدء إغلاق عدد من المناطق والمرافق العامة بالقطاع بالمكعبات الاسمنتية.

وقال البزم في تصريحات لإذاعة القدس: إن صور المكعبات الاسمنتية المنشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قديمة، كانت في بداية الأزمة، محذرا من تداول الشائعات.

وشدد على أن المباحث العامة والشرطة تتابع بشكل جدي تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في كافة القطاعات بغزة، مشيرًا إلى أن الداخلية تدرس حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار متابعة الحالة الوبائية.

وقال البزم ان وزارة الداخلية في حالة انعقاد دائم لدراسة الحالة الوبائية ، ولا قرارات حتى اللحظة وما يتم اتخاذه مرتبط بأعداد الاصابات ، داعياً المواطنين لتلافي اي قرارات بالاغلاق بإتباع الاجراءات الوقائية .

وتابع "الاختلاط بين الناس وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية أدت إلي زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا".