  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شاهد: المتحدث باسم جيش الاحتلال ينشر فيديو له من الحدود السورية .. هذا ما قاله

الثلاثاء 23 مارس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: المتحدث باسم جيش الاحتلال ينشر فيديو له من الحدود السورية .. هذا ما قاله



القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطعًا مصورًا قال إنه من الجولان المحتل.

وتحدث أدرعي في المقطع المنشور على حسابه الرسمي في "تويتر" عن أنه كان في "جولة ميدانية على الحدود مع سوريا في الجولان في قرية مسعدة".

وأضاف أنه سيعلن قريبا تفاصيل الجولة الميدانية التي قام بها.

وقرية مسعدة هي إحدى قرى الجولان المحتل تقع شمالي هضبة الجولان.

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

مرفق رابط.. التعليم بغزة تعلن عن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية

الصحة بغزة: مؤشرات الحالة الوبائية تنذر بالخطر وقد تُشدد الاجراءات

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و 450 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 106 حالة تعافٍ

معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

بعد فحص 2659 عينة.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات كورونا

مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل