شاهد: المتحدث باسم جيش الاحتلال ينشر فيديو له من الحدود السورية .. هذا ما قاله

القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطعًا مصورًا قال إنه من الجولان المحتل.

وتحدث أدرعي في المقطع المنشور على حسابه الرسمي في "تويتر" عن أنه كان في "جولة ميدانية على الحدود مع سوريا في الجولان في قرية مسعدة".

جولة ميدانية قمت بها اليوم في

#هضبة_الجولان للاطلاع على أهم المستجدات على الحدود السورية الإسرائيلية سأوافيكم بتفاصيلها قريبًا #ترقبوني #ما_خفي_عن_الجنوب_السوري pic.twitter.com/tnPOZAZUDV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2021

وأضاف أنه سيعلن قريبا تفاصيل الجولة الميدانية التي قام بها.

وقرية مسعدة هي إحدى قرى الجولان المحتل تقع شمالي هضبة الجولان.