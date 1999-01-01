  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإغاثة الطبية وائتلاف الناشطين يناقشان مع بلدية بيت لاهيا تحسين واقع الطلبة ذوي الإعاقة

الثلاثاء 23 مارس 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الطبية وائتلاف الناشطين يناقشان مع بلدية بيت لاهيا تحسين واقع الطلبة ذوي الإعاقة



بيت لاهيا / سما /

أكدت بلدية بيت لاهيا إنها وضعت قضية الإعاقة ضمن أولويات إستراتيجية عملها في العامين المقبلين 2022 و2023 وفق الخطة الاستراتيجية التنموية للبلدية.

جاء ذلك خلال حديث لرئيس البلدية المهندس علاء العطار أمام وفد من الإغاثة الطبية الفلسطينية برنامج التأهيل المجتمعي  وائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة في محافظة شمال غزة، خلال اجتماع لبحث ومناقشة دور البلدية في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم من حقوقهم الاساسية.

وأضاف "العطار" أن البلدية أعدت خطة واضحة لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى منازلهم والمرافق العامة والمؤسسات الخدماتية، مشيراً إلى إنها أولت أهمية قصوى لطلاب المدارس ذوي الإعاقة.

وقال، إنه تم تنفيذ عدة مشاريع موائمة خلال الفترة الأخيرة شملت منازل ومؤسسات، موضحاً أن غالبية هذه المشاريع تمثلت في تسهيل الممرات المؤدية إلى منازل ذوي الإعاقة في فصل الشتاء .

وبدوره أشار عاطف السلطان ممثل بلدية بيت لاهيا وعضو الائتلاف أن البلدية منذ انضمامها الى ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة استطاعت ان تفعل   مادة تشعيل 5 % من العاملين بالدية إيمانا منها بتطبيق وتفعيل قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999 وتسهيل وصول خدمات البلدية الي كافة الاشخاص ذوي الاعاقة مشيرا الى المشاركات الفاعلة من قبل البلدية في المناسبات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

من جانبه قدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي بالإغاثة الطبية ومنسق فعاليات ائتلاف الناشطين مداخلة خلال الاجتماع، شرح فيها أهداف وجهود أعضاء الائتلاف في تسهيل حياة الاشخاص ذوي الإعاقة ومحاولة التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتلبية حقوقهم. واحتياجاتهم. وافاد عابد ان فى محافظة

ودعا عابد بلدية بيت لاهيا إلى تطبيق البنود الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة في خطتها الاستراتيجية والعمل على إجراء مؤلمة بيئية في ثلاث مدارس في بيت لاهيا حيث يوجد بها طلبة من ذوي الإعاقة يعانون من وصولهم الي المدارس بسبب عدم موائمة المدارس ووجود بعض العراقيل.

واستعرض شعبان عطا الله من الجمعية الوطنية لتأهيل حق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة السياسية وان الجمعية الوطنية والاغاثة الطبية ينفذون حملات دعم ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينهم من الوصول الى المجلس التشريعي والعمل على سن قوانين تخدم قضاياهم المختلفة. وهذا حق كفلته المواثيق الدولية وقانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999.

وبدوره اشاد يوسف أبو حرب من ذوي الاعاقة وعضو الائتلاف بدور بلدية بيت لاهيا في تخفيف معاناة الأشخاص ذوي الاعاقة منوها ان الاغاثة الطبية ساعدت المئات  من أبناء العاملين بالبلدية وأهالي بيت لاهيا من خلال التعاون المشترك بين الاغاثة الطبية وبلدية بيت لاهيا

#ذوي الإعاقة #الإغاثة الطبية

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

مرفق رابط.. التعليم بغزة تعلن عن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية

ترامب يعلق على سقوط بايدن "المتكرر" خلال صعود الطائرة وهذا ما يتوقعه لـ هاريس

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و 450 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 106 حالة تعافٍ

معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

بعد فحص 2659 عينة.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات كورونا

مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل