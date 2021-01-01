رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس محمود عباس، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن تهديد سيطرة الاحتلال على أرضنا ومواردنا، وأهمها المياه، يبقى أكبر تحدٍ أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما عنونت الصحف تعزية سيادته للمناضل الكبير محمود بكر حجازي الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما، إضافة لتأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية أولا.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الرئيس في يوم المياه العالمي: سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

_ الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير أبو بكر حجازي

_ حث الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم لمعالجة العجز فيها.. مجلس الوزراء يناقش موازنة 2021 قبل إقرارها بقراءتها النهائية الأسبوع المقبل

_ أبو ردينة ردا على تصريحات نتنياهو: السلام مع شعبنا وقيادته أولا هو طريق السلام الحقيقي

_ 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

_ المالكي: الاتصالات مع "الجنائية الدولية" ستستمر رغم معيقات الاحتلال

_ لوكسمبورغ تستنكر اجراءات الاحتلال بحق المالكي

_ رابع انتخابات تشريعية في اسرائيل اليوم خلال أقل من عامين

_ سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة اليوم

_ الحصيلة الأعلى منذ انتشار الوباء: 109 وفيات و9269 إصابة بـ "كورونا" في الاردن

"الأيام":

_ وفاة محمود حجازي الأسير الأول في الثورة المعاصرة

_ الرئيس: سيطرة الاحتلال على أرضنا ومواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

_ اشتية: ارتفاع قيمة الخصم من المقاصة وعجز الموازنة مليار و200 مليون دولار

_ نتنياهو يضع الحجر الأساس لحي استيطاني داخل بؤرة مقامة على أراضي قرية دير استيا

_ الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم ولكن التصويت قد لا يأتي بنتيجة حاسمة

_ شخصيات مقدسية: لا تجوز المقارنة بين انتخابات برلمان الاحتلال والانتخابات التشريعية

_ إصابة 6 مواطنين بالرصاص خلال استقبال أسير محرر في قلقيلية

_ الاحتلال يهدد السلطة بعقوبات اقتصادية لتعاونها مع "الجنائية"

"القدس":

_ نتنياهو يضع حجر الأساس لحي جديد على أراضي دير استيا ويعد بتكثيف الاستيطان

_ ركاد سالم لـ "القدس": سندعم "فتح" في الانتخابات التشريعية وأبو مازن في الرئاسة

_ الرئيس: سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

_ مجلس الوزراء يناقش موازنة العام 2021 وسط توقعات بعجز يتجاوز المليار دولار

_ الشيخ: إلغاء الانتخابات "غير ممكن" وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

_ أبو ردينة ردًا على تصريحات نتنياهو: السلام مع شعبنا وقيادته أولا هو طريق السلام الحقيقي

_ انتخابات عامة في إسرائيل اليوم والنتائج الأولية تظهر بعد العاشرة مساء

_ 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا