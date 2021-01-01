كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و735 ألف وفاة و124 مليونا و300 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 735 الف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 124 مليونا وما يزيد عن 300 ألف إصابة، تعافى منهم 100 مليون ونحو 272 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 405 آلاف و372 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,038 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,570 وفاة)، واميركا (636 وفاة)، وإيطاليا (386 وفاة)، وروسيا (361 وفاة)، وفرنسا (343 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (53,386 إصابة)، واميركا (45,748 إصابة)، والهند (40,611 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (22,216 إصابة)، وفرنسا (15,792 إصابة).

ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (555,945 وفاة)، والبرازيل (295,685 وفاة)، والمكسيك (198,239 وفاة)، والهند (160,200 وفاة)، وبريطانيا (126,172 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,576,962 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ12 مليونا بواقع (12,051,619 إصابة)، والهند (11,686,796 إصابة)، وروسيا (4,466,153 إصابة)، وبريطانيا (4,301,952 إصابة).