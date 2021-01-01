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جيش الإحتلال شر بالخطأ أماكن قواعد سرية

الثلاثاء 23 مارس 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال شر بالخطأ أماكن قواعد سرية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نشر بالخطأ خريطة تتضمن أماكن مواقعه وقواعده العسكرية، بما فيها تلك السرية.

وبحسب الصحيفة، فإن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش نشرت تلك الخريطة في إطار توضيح أماكن مجمعات اختبارات فيروس كورونا للجنود، فظهرت العديد من المواقع والقواعد العسكرية السرية التابعة للقوات الجوية وكذلك أجهزة المخابرات وغيرها.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي سابقًا أي معلومات عن هذه القواعد.

وتقدمت هآرتس بطلب للجيش الإسرائيلي باستبدال الخريطة المنشورة، فيما اعترف الناطق باسم الجيش أنها نشرت بالخطأ وتم استبدالها.

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