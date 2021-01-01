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قبل انتخابات الكنيست.. نتنياهو وزوجته يتضرعان عند حائط البراق (صور)

الثلاثاء 23 مارس 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبل انتخابات الكنيست.. نتنياهو وزوجته يتضرعان عند حائط البراق (صور)



القدس المحتلة / سما /

​زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، مساء أمس الاثنين، حائط البراق في القدس للصلاة والتضرع قبل يوم من انتخابات الكنيست.

ونشر نتنياهو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"الملاحظة التي كتبها بخط يده وتركها في هذا المكان المقدس عند متبعي الديانة اليهودية.

وجاء في الرسالة: "أشكر خالق الكون على خروجنا من فيروس كورونا بأمان. وأشكركم على شفاء زوجتي الحبيبة سارة، نصلي من أجل النصر في انتخابات دولة إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي. ألتزم بمتابعة العمل لصالح جميع المواطنين الإسرائيليين".

أما ملاحظة سارة، فجاء فيها: "دعاء من أجل النصر العظيم لزوجي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعد انتصارا لدولة إسرائيل وأرض إسرائيل والشعب اليهودي. احمنا من الأوبئة، ووفر الشفاء التام لمرضى فيروس كورونا، وأرح العائلات التي فقدت أحباءها في الوباء الشديد".

وأضافت: "من أجل عائلتي، أطلب الصحة والرفاهية لزوجي وأولادي يائير وأفنير، والشفاء السريع والكامل من الجراحة والعودة إلى الحياة الكاملة بعون الله، والصحة والنجاح الكبير، والشكر لخالق الكون على الشفاء من الجراحة".

يذكر أن اليوم الثلاثاء، ستخوض إسرائيل للمرة الرابعة انتخابات الكنيست، عقب 3 مرات سابقة فشلت خلالها من التوافق على تشكيل حكومة.

المصدر: "Israel National News"

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