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أجواء خماسينية وارتفاع آخر على درجات الحرارة

الثلاثاء 23 مارس 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء خماسينية وارتفاع آخر على درجات الحرارة



رام الله / سما /

​ توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، خماسينيا غائماً وجافا ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،  ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية ويبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وحار جدا في بقية المناطق وخلال ساعات المساء يطرا انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة وويتوقع ليلا سقوط امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا  والبحر مائجا .

وغدا الأربعاء، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية خلال الايام القادمة من التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة، شدة سرعة الرياح، خطر التزحلق على الطرقات، تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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