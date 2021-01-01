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معروف: إذا استمرت زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا" سيتم إقرار سلسلة من الإجراءات

الإثنين 22 مارس 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: إذا استمرت زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا" سيتم إقرار سلسلة من الإجراءات



غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن  الجهات الحكومية بالقطاع تتابع عن كثب تطورات الحالة الوبائية في المحافظات.

وأكد معروف خلال مقابلة مع "راديو الشباب"، أن الجميع يلمس الارتفاع في الإصابات بـ"فيروس كورونا"، وزيادة المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف: "وزارة الصحة تتابع بداية انتشار الفيروس وموجته الجديدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والجهات الشريكة ذات العلاقة ومنها منظمة الصحة العالمية، في إطار خطة مواجهة الجائحة".

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على بدء تعزيز بعض الإجراءات الرقابية للتأكد من مدى التزام القطاعات المختلفة بتطبيق بروتوكولات العمل الصحية، والتي على أساسها أُعيد للسماح بهذه المرافق والمؤسسات العمل بها.

وتابع: "توجيهات وزارة الصحة لم تذهب بفرض أي إجراءات سواء عامة أو احترازية للقطاعات المختلفة، وإذا استمرت الجائحة بزيادة الأعداد سنقوم باتخاذ سلسلة من الإجراءات سواء عامة أو خاصة".

ودعا معروف المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة وتطبيق قواعد السلامة العامة، الأمر الذي يشكل عامل وضمان لعدم حدوث زيادة في المنحنى الوبائي.

وأوضح أن تكثيف الإجراءات ومطالبات المواطنين للالتزام، هو وجود حالة من التراجع لدي المواطن والمؤسسات المختلفة في تطبيق بروتوكولات السلامة والوقاية.

وأشار معروف إلى التعويل على وعي المواطن الذي يعتبر شريك أساسي في استشعار الخطر من خلال زيادة أعداد الإصابات، وما دفع لتخفيف الإجراءات خلال الفترة الماضية أن الإصابات لم تشكل حالة ضغط على المنظومة الصحية.

#غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #سلامة معروف #الاجراءات الاحترازية #فيروس كورونا

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