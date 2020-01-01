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إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...

الإثنين 22 مارس 2021 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...



القدس المحتلة /سما/

أكدت هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، أن إسرائيل مستعدة لإقامة تعاون اقتصادي أو آخر مع الجانب الفلسطيني، بشرط تعهد الأخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية.
 
ويأتي هذا الشرط، بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين، بينما رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.

وبحسب (مكان)، فإن عدة دول قد توجهت الى القدس مؤخرا بطلب المبادرة الى اطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة.

وأشارت هيئة البث (مكان) الى أن  إسرائيل تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور (VIP)، بعد ان سحبت امس من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جسر الأردن لدى عودته الى رام الله.

يشار الى ان القاهرة كانت الأسبوع الماضي قد استضافت مفاوضات بين وفد من حركة حماس وإسرائيل حول صفقة تبادل، استمرت على مدى يومين، هذا ما كشفت عنه مصادر في حديث لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم، لافتةً إلى أن الوفدين لم يلتقيا، إنما أجريا الحوار عبر شاشات بوجود الوسيط المصري.

#اسرائيل #الفلسطينيين #السلطة الفلسطينية #المحكمة الجنائية الدولية #الجرائم الإسرائيلية

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